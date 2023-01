Rjabkov: Rusija će biti prisiljena rasporediti oružje srednjeg dometa u Evropi

Rusija je u ponedjeljak poručila da bi mogla biti prisiljena da rasporedi nuklearne rakete srednjeg dometa u Evropi kao odgovor na ono što vidi kao planove NATO-a da učini isto.

Upozorenje zamjenika ministra vanjskih poslova Sergeja Rjabkova povećalo je rizik od novog raspoređivanja naoružanja na kontinentu, uz najgore tenzije između Istoka i Zapada od završetka hladnog rata prije tri decenije, prenosi Reuters.

Rjabkov je rekao da će Rusija biti primorana da reaguje ako Zapad odbije da joj se pridruži u moratoriju na nuklearno oružje srednjeg dometa (INF) u Evropi u sklopu paketa sigurnosnih garancija koje traži kao garanciju za smirivanje krize oko Ukrajine.

Nedostatak napretka ka političkom i diplomatskom rješenju navelo bi Rusiju da odgovori na vojni način, vojnom tehnologijom, rekao je Rjabkov za rusku novinsku agenciju RIA.

- To jest, bit će to konfrontacija, ovo će biti sljedeća runda - rekao je on, misleći na potencijalno raspoređivanje raketa od strane Rusije.

Nuklearno oružje srednjeg dometa - ono s dometom od 500 do 5.500 kilometara - zabranjeno je u Evropi prema sporazumu između tadašnjeg sovjetskog lidera Mihaila Gorbačova i američkog predsjednika Ronalda Regana (Reagan) iz 1987. što je bio značajan potez za ublažavanje hladnoratovskih tenzija. Do 1991. godine, dvije strane su uništile skoro 2.700 komada nuklearnog oružja.