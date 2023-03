Prvi pjevač Iron Maidena govorio o odlasku iz benda i otkrio: Doktori mi rekli da nemam spasa, idol mi je bivši selektor Hrvatske

- Hrvatski doktori su me spasili, hrvatski stručnjaci su jedni od najboljih. Vratili su me na noge, nakon što su mi u Engleskoj rekli da mi spasa nema i da vjerojatno više nikada neću hodati. Zahvaljujući hrvatskim stručnjacima vratila mi se vjera u oporavak i povratak na pozornicu - rekao je Di'Ano za "Večernji".

Doktori rekli da mu nema spasa

- Došlo je do eksplozije punka, svako je mogao glazbeno stvarati, a to mi se posebno svidjelo. Prije Iron Maidena pjevao sam u lokalnom bendu, imali smo svirke u pubovima po Londonu, ništa veliko, ali stvarali smo glazbu i radili ono što nas je veselilo. Zapravo, kada malo razmislim, bili smo stvarno dobri, vladali smo istočnim Londonom, a onda se sve promijenilo - kazao je Di'Ano za "Večernji".

Inače, Di'Ano je najpoznatiji kao član Iron Maidena, ali je bio član i nekih drugih bendova kao što su Killersi, Battlezoni i Praying Mantisi. On je otkrio da je, kako je odrastao u istočnom Londonu, birao šta će, ili će biti fudbaler ili će krenuti za glazbom, a odlučio se za ovo drugo.

Njemu su koljena polako počela otkazivati zbog brojnih povreda. Pomoć je odlučio potražiti u rodnom Londonu, ali prognoze su bile loše, a potom je došao na rehabilitaciju u Hrvatsku. Osjeća se jako dobro, prvi put je stao na noge u posljednjih 5 godina, a iako mu se nastupi činili kao daleka prošlost, to se sada promijenilo.

Odlazak iz Iron Maidena

- Nakon odlaska iz benda napokon sam osjetio što znači sloboda. Da, istina je da je došlo do nesuglasica s Herisom (Steve Harris) i menadžmentom, no meni je najviše smetalo što se glazba počela mijenjati. Zapravo, nije se dogodila neka velika svađa, ali mišljenja su nam se počela razilaziti. Meni se više sviđala glazba koju smo izvodili na prvom albumu, koja je bila više "sirova" i koja je vukla prema punk-zvuku, dok su nove pjesme bile nekako više "uglađene" - otkrio je Di'Ano te dodao:

Navijač Vest Hema

On je otkrio da je veliki navijač Vest Hema, a heroj mu je bivši igrač i trener tog kluba, te bivši selektor Hrvatske Slaven Bilić. ž

- Jako sam ljubomoran što ga je Heris upoznao, a ja još nisam imao prilike, ali to mi je jedna od najvećih želja. Roker je i jako je kul, tako da bi, da ga upoznam, to bio vrhunac mog boravka u Hrvatskoj - rekao je Di'Ano za "Večernji".

Podsjećamo, Slaven Bilić je kao igrač bio dio Vest Hema u periodu od 1996. do 1997. godine, a za "Čekičare" je odigrao 48 utakmica i postigao je dva gola. Kasnije je kao trener vodio ovaj tim od 2015. do 2017. godine. Bio je selektor "A" reprezentacije Hrvatske od 2006. do 2012. godine.