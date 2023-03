Velika tragedija u Australiji: Nastradao muškarac iz Srbije dok je pokušao spasiti šestogodišnju kćerku

Talasi je odvukli od obale

Prema svjedocima, djevojčica se nalazila u čamcu za napuhavanje, a kada su naišli talasi odvukli su je od obale. Tada je Branko obučen uskočio u vodu kako bi je spasio. Na plaži se našao 70-godišnji Majkl Naper (Michael) koji je krenuo za Radulovićem.

- Kada sam uspio da dođem do njega, već je bio pod vodom. Potom je njegovo tijelo isplivalo i to je bio momenat kada sam ga uhvatio za pantalone i okrenuo ga tako da mu lice bude iznad vode. On je bio bez svjesti kada su kćerka i on uz pomoć posjetitelja na plaži izvučeni - rekao je Naper tamošnjim medijima.