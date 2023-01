U Pitsburgu se srušio most, Bajden posjetio lokalne zvaničnike i zahvalio im se brzoj reakciji

Bio je to samo jedan od 45.000 mostova u Americi u lošem stanju. To je neprihvatljivo i zato sam se borio za dvopartijski zakon o infrastrukturi. Obnovit ćemo ovaj most i hiljade drugih, poručio je Bajden