Europarlamentarac se vratio iz Ukrajine: Evo šta je sve saznao

Tenzije oko Ukrajine

Bez drame i panike

Na aerodromu, na koji civilni avioni više ne smiju slijetati jer je preblizu crte razdvajanja, pukovnik ukrajinske vojske brifirao je eurozastupnike o stanju na terenu, kako se poštuje i krši dogovor o primirju i slično. Ali ni u jednom trenutku, ni u Kijevu niti u Mariupolju, nije se osjetila ona dramatična atmosfera koja se zadnjih sedmica iščitava iz medijskih izvještaja.



- Možda će zvučati pomalo paradoksalno, ali dok se oko Ukrajine stvara drama, građani, kao i državno vodstvo nisu skloni dramatiziranju. Zabrinuti jesu, ali ne ostavljaju dojam da su u nekoj panici. Ljudi koji su boravili tamo u kolovozu prošle godine, kažu da atmosfera nije bitno drugačija nego onda - kaže Picula. Uostalom, i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski nedavno je apelirao na zapad da se ne stvara panika zbog napetosti s Rusijom.

Državni dužnosnici sasvim sigurno ne žele pojačavati dojam o izvanrednom stanju. Situacija, što se tiče svakodnevice, zasad je uobičajena – „nema navale na banke, ne stvaraju se obilne zalihe kućnih potrepština“, prepričava Picula. Panika je ekonomski opasna.

- Samo od listopada prošle godine investitori su iz Ukrajine povukli oko 12 milijardi dolara. Nije im sada do daljnjeg odljeva kapitala iz zemlje“, pojašnjava hrvatski eurozastupnik. No to ne znači da nisu svjesni rizika ili da ga potcjenjuju. Ukrajinski dužnosniciimaju vrlo precizne podatke s kakvom se potencijalnom silom suočavaju. To sigurno nisu ljudi koji zabijaju glavu u pijesak - rekao je on.

Kakvi su uopće mogući scenariji daljnjeg razvoja događaja u i oko Ukrajine? Ukrajinski premijer je, kaže Picula, u razgovoru s eurozastupnicima „odbacio kao tlapnje“ tvrdnje da će ukrajinske snage uskoro napasti Donjecku i Lugansku oblast, koje nisu pod kontrolom vlade u Kijevu.

- Ukrajina se priprema za obranu, ali nema agresivne namjere čak niti prema vlastitom teritoriju jer u ovom trenutku je izrazita asimetričnost, pogotovo vojna, na strani Rusije. Oni se pripremaju, ali zagovaraju mirno rješenje. Zato se sada i aktivirao Normandijski format, koji je i lansiran s ciljem da se razgovorima Francuske, Njemačke, Rusije i Ukrajine dogovori postupna normalizacija - kaže Picula.