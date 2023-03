Prijatelj iz prošlosti i lični fotograf tvrdi: Holivudski filmovi o Pablu Eskobaru nisu realistični

Kolumbijski pisac i fotoreporter Edgar Himenez Mendoza (Jimenez) u djetinjstvu je bio prijatelj kolumbijskog narkobosa i narkoteroriste Pabla Eskobara (Escobar), a potom i njegov lični fotograf koji je u razgovoru s novinarom Anadolu Agency (AA) otkrio niz manje poznatih detalja iz života osnivača ozloglašenog Medellinskog kartela.

Mendoza, poznatiji kao "El Chino", upoznao je Ekobara kao 13-godišnjak i tri godine su zajedno išli u školu, a onda su se razišli i nisu se sretali 15 godina.

- Pablo je bio prosječan učenik, nije se baš isticao. Imali smo toliko dobrih uspomena, a onda smo izgubili kontakt - kazao je Mendoza i dodao da se njihov ponovni susret dogodio 1980. godine kada je Eskobar već bio među pet najbogatijih ljudi na Forbesovoj listi i vodeći narkobos u svijetu. Ponovni susret dogodio se uz posredstvo zajedničkog prijatelja i to na poznatom ranču Hacienda Jimenez.

- Pablo me je dočekao sa velikom radošću i oduševljenjem. Pitao me je čime se bavim. Rekao sam mu da sam fotograf. Unajmio me je da slikam životinje u zoološkom vrtu. Tada sam postao njegov lični fotograf - kazao je Mendoza.

Snimao je fotografije Eskobarove političke kampanje i porodične događaje, uključujući vjenčanja, rođendanske i druge zabave. Podsjetio je da su kolumbijske vlasti, Sjedinjene Američke Države i američka Agencija za borbu protiv droga (DEA) vodile decenijsku borbu protiv Eskobara.

- Prva glavna razlika koja Pabla razlikuje od ostalih narkobarona je ta što je on najmoćniji čovjek u trgovini drogom, a druga je to što je jedini baron koji je objavio rat državi kao osoba bez presedana u historiji. Pablo je imao dvije strane ličnosti, strane dobra i zla. Neki ljudi u njegovom susjedstvu su bili jako vezani za Pabla, svuda ste mogli vidjeti njegovu sliku, ali za žrtve narkorata Pablo nije bio ništa bolji od đavola - rekao je Mendoza.