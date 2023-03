Potpredsjednica SAD će se sastati danas sa predsjednikom Ukrajine

Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Heris (Harris) sastat će se danas u Minhenu sa ukrajinskim predsjednikom Vladimrom Zelenskim (Zelensky).

Očekuje se da će Heris upozoriti Rusiju da bi invazija vjerovatno dovela do još većeg prisustva NATO-a na njenom pragu i da će se suočiti sa ogromnim finansijskim troškovima ako napadne Ukrajinu, rekao je visoki zvaničnik američke administracije. On je dodao da će poruka Heris jasno staviti do znanja da SAD ostaju otvorene za diplomatiju.

Heris se jučer sastala sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i liderima tri baltičke zemlje, te je rekla da Rusija mora pokazati da je otvorena za diplomatiju, upozoravajući Moskvu na teške posljedice ako napadne Ukrajinu.