Hrvatska preporučila svojim državljanima da napuste istok Ukrajine

Hrvatska je preporučila svojim državljanima na istoku Ukrajine da napuste to područje, poručio je danas u Minhenu ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman.

On je rekao kako je ta odluka donesena u intenzivnoj komunikaciji sa ambasadoricom u Ukrajini i usljed iskustva drugih država. On je prethodne sedmice u Splitu kazao kako se na istoku Ukrajine nalazi 25 hrvatskih državljana, no pretpostavlja se da je do danas većina njih otišla.