Američko vijeće za nacionalnu sigurnost razgovarat će o tenzijama u Ukrajini

Bajdenov tim

Vojne vježbe

Državni tajnik Antoni Blinken rekao je da odluka Rusije da produži vojne vježbe u Bjelorusiji sugerira da je ovo smrtno ozbiljno, da su na rubu invazije.

- Učinit ćemo sve što možemo da pokušamo spriječiti to prije nego što se to dogodi, ali jednako tako smo spremni, ako on to ne učini, nametnuti ogromne posljedice, osigurati stalnu obranu Ukrajine i ojačati NATO - rekao je na CNN-u "Stanje Unije".