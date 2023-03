BBC: Ovo je pet razloga zašto Putin možda neće napasti

U dvije ukrajinske regije dolazi do nasilja. NATO ne daje znakove da će ispuniti zahtjeve Rusije, a diplomatija do sada nije uspjela rezultirati povlačenjem ruskih snaga, piše BBC.

1. Bit će prolivene krvi

Ako bi Rusija pokrenula invaziju većih razmjera, silom zauzevši veće gradove poput Kijeva, Harkiva i Odese, onda bi to moglo dovesti do dugotrajnih borbi na ulicama u kojima bi Ukrajinci bili na domaćem terenu.

2. Putin bi mogao izgubiti na popularnosti

3. Sankcije Zapada

4. Visoka politička cijena

Američki senator Kris Marfi (Chris Murphy) smatra da se Putin ne nalazi baš u dobroj poziciji i da je "potencijalno katastrofalna invazija na Ukrajinu njegova zadnja opcija". Marfi vjeruje da je nakon 2013. godine ukrajinski narod jasno dao do znanja da više ne želi biti pod ruskim vodstvom te da bi takva ratna prisila uništilo rusku privredu te možda čak dovela do svrgavanja Putina s trona.

5. Putin je već rekao svoje

Iz Putinove perspektive, NATO je nakon Hladnog rata pristao na to da se neće širiti prema istoku Evrope, odnosno prema ruskim granicama. No, do sada su se već tri bivše članice Varšavskog pakta pridružile NATO-u te je ideja da će se to isto dogoditi i s Ukrajinom podigla Moskvu na noge.



Putin nikako ne želi da dođe do toga. Dva temeljna zahtjeva Rusija i dalje nisu ispunjena - obećanje da Ukrajini nikada neće biti dopušteno da se pridruži NATO-u i da zapadni vojni savez povuče sve svoje snage iz zemalja koje su se pridružile NATO-u nakon 1997. godine.

Rusija je jasno dala do znanja kako neće tolerirati da njena susjedna zemlja Ukrajina postane dio NATO-a i EU. Putin je svojim dosadašnjim postupcima jasno naznačio da će učiniti sve što je potrebno da se to ne dogodi.