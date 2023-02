U borbi protiv Putinove agresije, Evropa povlači poteze koji su bili nezamislivi

Povratak rata na evropski kontinent

Povratak rata na evropski kontinent šokirao je, a time i ujedinio 27 članica Evropske unije i blok je ne samo odobrio najsnažniji paket sankcija u svojoj povijesti, već je i obećao kupiti i dostaviti oružje Ukrajini.

U prošlosti, zemlje EU-a bile su podijeljene oko toga koliko kontrole bi Brisel trebao imati po pitanju vanjske politike. Taj problem predstavljao je prepreku velikim ambicijama Unije, pošto su svi prijedlozi bili ili razvodnjeni tokom pregovora ili je na njih jednostavno uložen veto. Prema istraživanju britanskog parlamenta, velika većina zemalja Evropske unije koje su također članice NATO-a nisu dostigle cilj od ulaganja 2 posto budžeta u obranu već više od desetljeća.

- Kriza u Ukrajini potpuno je uništila iluziju da su sigurnost i stabilnost u Evropi besplatne - rekao je CNN-u jedan visoki europski diplomat. „Kada nije postojala nikakva stvarna prijetnja, geopolitika nam se činila kao daleka tema. Sada se na našim granicama događa rat. Sada znamo da moramo uložiti novac i nastupiti zajednički.“

Nije samo Putinova agresija probudila Evropu. Diplomat je objasnio da su dužnosnici u razgovorima naglasili veliku ulogu koju je odigrao američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) u koordiniranju odgovora Zapada na rusku agresiju.

- To je bio veliki strah u glavnim gradovima Evrope: što da u Bijeloj kući nije bio Bajden u ovom trenutku? Niko ne vjeruje ozbiljno da bi Tramp (Donald Trump) dobro postupio u ovoj situaciji, a on, ili netko poput njega, opet se može pojaviti u sljedećih nekoliko godina. To praktički znači da moramo pretpostaviti da smo u ovome sami,“ dodao je.