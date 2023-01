Bijela kuća najavila nove sankcije ruskim oligarsima: Evo ko je sve na spisku

To uključuje potez da se cilja na Putinovog saveznika Ališera Burhanoviča Usmanova (Alisher Burhanovich Usmanov), "jednog od najbogatijih ljudi u Rusiji", prema Bijeloj kući, a uključit će i njegovu super-jahtu i privatni avion.

U pitanju je osam osoba, plus članovi njihovih porodica i saradnici.

Osobe na spisku

Dodatna ograničenja

SAD će također uvesti vizna ograničenja za 19 oligarha i 47 članova njihovih porodica i bliskih saradnika, navodi se u izvještaju Bijele kuće.

Sankcijama su se ciljali oligarsi "za koje se zna da usmjeravaju, ovlaštavaju, finansiraju, značajno podržavaju ili sprovode zlonamjerne aktivnosti u podršci ruskoj destabilizirajućoj vanjskoj politici".

Ministarstvo trezora će također izdati sankcije za mete dezinformacija. To uključuje SDN Strategic Culture Foundation i povezane kuće Odna Rodyna, Rhythm of Eurasia i Journal Kamerton, SouthFront, SDN InfoRos, New Eastern Outlook, Oriental Review, United World International i Geopolitical.

Također će označiti "26 pojedinaca sa sjedištem u Rusiji i Ukrajini koji igraju centralnu ulogu u ovim organizacijama, omogućavajući Vladi Ruske Federacije da širi dezinformacije i utječe na percepcije kao dio njihove invazije na Ukrajinu".