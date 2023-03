Volodin poručio: Zelenski se nalazi u Poljskoj

- Zelenski je napustio Ukrajinu. Zastupnici Vrhovne Rade (ukrajinski parlament, op.a.) rekli su da ne mogu doći do njega u Lavovu. Sada je u Poljskoj - napisao je u svom Telegramu, prenosi RT čiji su kanali u Evropskoj uniji sadatudi zabranjeni zbog ruske propagande.

Jutrošnja videoporuka Zelenskog

Podsjećamo da je on u svom obraćanju rekao kako je iza Ukrajine noć koja je mogla zaustaviti tok historije Ukrajine i Evrope te da je ruski napad na nuklearnu elektranu mogao izazvati uništenje koje se može usporediti sa šest Černobila.

Napad na nuklearku nazvao je dosad neviđenim činom terora i kazao je kako su ruski tenkisti dobro znali što gađaju.



Rekao je i da je jedini način da se jamči da Rusija neće bombardirati nuklearnu infrastrukturu uspostaviti zonu zabrane letova iznad Ukrajine.

Zapadni čelnici oklijevaju to napraviti, a Boris Džonson upozorio je da bi to značilo pristanak na to da zapadne sile ruše ruske zrakoplove.