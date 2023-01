Visoki zvaničnici Bijele kuće strahuju od Putinove reakcije na sankcije: Najopasniji je kad je satjeran u ćošak

Zabrinuti zbog naredbe se poveća stepen pripravnosti ruskih nuklearnih snaga

Američki obavještajni zvaničnici su rekli Bijeloj kući i Kongresu da je Putin sklon tome da se još više zainati kada osjeti da je satjeran u ćošak zbog sopstvenih pretjeranih ambicija, piše "Njujork tajms". Oni su opisali niz mogućih reakcija, od nasumičnog granatiranja ukrajinskig gradova da bi nadoknadio početne greške svojih vojnih snaga preko sajber napada na američki finansijski sistem do novih nuklearnih prijetnji i možda poteza da prenese rat preko granica Ukrajine.

Nekoliko sati pošto je Bajden saopštio da sankcije "već imaju dubok uticaj", agencija S&P je dodatno spustila kreditni rejting Rusije na samo dva stepena iznad upozorenja da zemlja ide u bankrot. Ukazano je na to da su uveliko omanuli Putinovi napori da ekonomiju učini otpornom na sankcije.

Bajden ne traži promjenu režima

"Njujork tajms" navodi da, makar za sada, nema vidljivog izlaza za ruskog lidera ukoliko ne proglasi obustavu vatre ili ne povuče snage, što su koraci za koje do sada nije pokazao interesovanje.



Visoki zvaničnik Stejt departmenta je povodom rasprava o predstojećim rizicima rekao da postoje razlike u pristupu administracije mogućim izlazima za ruskog lidera.

On je izjavio da Bajdenova politika nije usmjerena na promjenu režima u Rusiji. Ideja je da se utiče na Putinove akcije a ne na njegovu kontrolu vlasti. A sankcije, dodao je, nisu osmišljene kao kazna, nego kao uticaj da se okonča rat. One će eskalirati ako Putin eskalira, ali će ih administracija prilagoditi i možda ublažiti ako on počne da deeskalira.

Sa druge strane, pošto Putin sada vrši kontrolu nad ruskim medijima i zatvara posljednje ostatke nezavisnih novinskih organizacija, on bi neku vrstu deeskalacije mogao prikazati kao pobjedu, rekao je taj zvaničnik.

Ta nada se kosi sa procjenama Putinovih instinkata, od koji se mnoge temelje na otvorenim zapažanjima.

Direktor CIA Vilijam Berns od samog početka zagovara stav da lider Kremlja planira invaziju, i da ne gomila trupe oko Ukrajine samo da bi stekao uticaj u nekoj vrsti pregovaračke igre.

"Nikada ne bih potcijenio apetit predsjednika Putina za rizikom u vezi sa Ukrajinom", rekao je u decembru Berns, bivši američki ambasador u Moskvi, koji je imao posla sa Putinom više od dvije decenije.

"Njujork tajms" ocjenjuje da Putin vjerovatno neće prihvatiti nijedan ishod kojim ne postiže cilj približavanja Ukrajine Rusiji. I, posebno nakon lošeg učinka ruske vojske u prvoj nedjelji rata, on je možda zabrinut da bi bilo kakav dašak neuspjeha mogao oslabiti njegovu vlast.