Putin: Uništavanje vojne infrastrukture u Ukrajini je pri kraju

Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da su "radovi na uništavanju vojne infrastrukture u Ukrajini skoro završeni". On je dodao da je odluka o sprovođenju specijalne operacije u Ukrajini "bila teška", a za sankcije Zapada rekao je da je "isto kao da su im objavili rat".

Putin je rekao da Rusija pokušava da riješi konflikt u Ukrajini mirnim putem.

- Trebalo je pustiti Donbas da govori ruski i da živi na svoj način, ali su organizovali blokadu - rekao je ruski predsjednik.

On je rekao da ljudi u Donbasu nisu psi lutalice, da je tamo ubijeno do 14.000 civila, ali se Zapad osam godina pravi da to ne vidi.