Blinken se sastao sa poljskim premijerom i ministrom vanjskih poslova

Poljska će nastaviti primati izbjeglice

Kazao je kako Poljska neće prihvatiti nikakvu promjenu teritorija do koje je došlo neprovociranom, ilegalnom agresijom. Rusija svoje djelovanje u Ukrajini naziva posebnom vojnom operacijom, a ne invazijom. Kao cilj navodi denacifikaciju i razoružavanje Ukrajine.

State Department je ranije objavio da će državni sekretar razgovarati o sigurnosnoj i humanitarnoj pomoći te da će zahvaliti Poljskoj za dobrodošlicu ukrajinskim izbjeglicama. Ujedinjeni narodi su objavili da bi njihov broj do kraja vikenda mogao narasti na 1.5, sa sadašnjih 1.3 miliona ljudi.

NATO pomaže Ukrajini vojnom pomoći

Blinken je u Poljsku stigao iz Brisela gdje se jučer sastao s ministrima vanjskih poslova NATO saveza, skupine G7 i Evropske unije kako bi raspravljali o djelovanju Zapada protiv ruske invazije kroz program strogih sankcija.

NATO članice pomažu Ukrajini vojnom pomoći koja velikim dijelom prolazi kroz Poljsku. No taj je savez odbacio ukrajinski zahtjev za zabranom leta iznad Ukrajine, kazavši kako bi to moglo dovesti do sukoba većih razmjera.