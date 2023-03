Zvaničnica Pentagona: Napad na Ukrajinu i bombardiranje Jugoslavije nije isto

Cilj Rusije u Ukrajini

Naišli su na žestok otpor ukrajinskih oružanih snaga, uz kapacitete koje je obezbijedio Zapad, što je iznenadilo ruske snage i natjeralo ih da promijene svoje planove. Ali to ne znači da su odustali. To samo znači da su privremeno promijenili svoj pristup kako bi dobili na vremenu da se pregrupišu - navodi Kuper.

- I mi to znamo jer smo vidjeli obavještajne podatke. U stvari, dijelili smo ih sa cijelim svijetom dok smo ih otkrivali. Gotovo bi se moglo reći da je svijet znao više o ruskim planovima i motivima od ruskih vojnika. Oni su poslati u Ukrajinu da opkole Kijev, gađaju važne gradove i preuzmu kontrolu nad ključnom teritorijom.

Kuper je, govoreći o prvobitnom cilju Rusije navela da je to zamjena demokratski izabrane vlade u Kijevu.

- Moskva retorički mijenja strategiju, tvrdeći da slijedi cilj drugačiji od onog što je zaista bio njen prvobitni cilj - rušenje vlade u Kijevu. Međutim, na terenu, Rusija još uvijek primjenjuje istu razornu taktiku protiv civilnog stanovništva. Vidite šta se događa u Mariupolju, gdje hrabri ukrajinski narod izdržava razorni pritisak ruskih snaga koje očigledno napadaju civilno stanovništvo. I to je taktika koju Rusija nastavlja da primjenjuje - istakla je Kuper.

Opcije Pentagona protiv Putina

Zbog kontrole medija, potrebno je mnogo više vremena da se prenesu informacije o razornim žrtvama i o stepenu do kojeg Putinov plan nije uspio. Zato moramo pratiti kako te informacije pristižu, prenose se kroz lanac komande i kako se primaju ove razorne vijesti o neuspjesima na ratištu.

I mislim da ne možemo da potcijenimo stepen do kojeg će to imati uticaja. Međutim, već vidimo kod stanovništva u Rusiji da posljedice sankcija postaju sve vidljivije. Upravo sam čitala izvještaje da tržišta ostaju bez ključnih proizvoda.

Na pitanje šta u ovom trenutku može da zaustavi ruskog predsjednika Putina, s obzirom na to da se čini da ga sankcije, barem za sada, nisu odvratile? Koje su opcije Pentagona, Kuper je odgovorila sljedeće:

Bezbjednosna situacija na zapadnom Balkanu

Pojedini evropski lideri i zvaničnici izrazili su zabrinutost zbog mogućeg prelivanja sukoba na druge regione, uključujući i Zapadni Balkan. Kuper je kazala koliko pomno Pentagon prati bezbjednosnu situaciju na Balkanu i da li su primjećeni neki zabrinjavajući potezi Rusije.

- Uvijek pratimo bezbjednosnu situaciju na zapadnom Balkanu i veoma smo posvećeni našim odnosima sa saveznicima u regionu i održavanju jakih partnerstava širom regiona, uključujući Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. To je bio slučaj ranije i sada. Očigledno je da je Rusija u prošlosti pokušavala da se miješa i podstiče tenzije u regionu i vidimo da se to nastavlja do danas.

Ja sam zadovoljna stepenom do kojeg Sjedinjene Države, i ne samo one, obraćaju pažnju na region. Naši partneri iz Evropske unije su takođe veoma posvećeni tome da se osigura stabilnost. Ukazala bih na nedavno povećanje snaga u operaciji Altea, kao veoma pozitivan znak saradnje svih nas na obezbjeđivanju stabilnosti - rekla je, između ostalog, Laura Kuper za "Glas Amerike".