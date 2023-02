Putin ponavlja Hitlerovu grešku: Kijev se ponovno pokazao kobnim za osvajačku vojsku

Čovjek opsjednut historijom, piše The Telegraph , mogao bi ubrzo shvatiti kako se doveo u poziciju koja nije toliko različita od jednog drugog megalomana, Adolfa Hitlera.

Ključna greška u jesen 1941.

Njegovi su generali, međutim, očajnički željeli stići u Moskvu što je prije moguće, dakle prije početka strašne ruske zime, vjerujući da će to ubrzati pad SSSR-a. Ipak, kada je Valter fon Brauhitš (Walther von Brauchitsch), zapovjednik njemačke vojske, predložio da bi fokus trebao biti sovjetski glavni grad, Hitler mu je rekao da "samo okoštali mozgovi mogu smisliti takvu ideju". Hitler je zatim podijelio svoje snage i poslao jedan dio njih na jug u Kijev, a drugi prema Moskvi.

U isto vrijeme, objašnjava Sir Ričard J Evans (Richard), historičar koji je istraživao nacističku Njemačku, Hitler je bio opsjednut idejom da dođe do ukrajinskih zaliha hrane kako bi izgladnio Slavene i osigurao da ne dođe do kolapsa domaćeg fronta izazvanog glađu, kao u Prvom svjetskom ratu.

Očekivao se brzi pad

Na prvi pogled pokazalo se da je Hitler bio u pravu. Bitka za Kijev rezultirala je najvećim opkoljavanjem neprijateljskih snaga ikada viđenim, a Nijemci su pritom zarobili više od 450.000 sovjetskih vojnika. Ipak, sedmicama kasnije, kada su njemačke snage stigle do predgrađa Moskve, Hitlerovi generali postali su sigurni kako je sve bila pogreška. Na Moskvu nije krenulo dovoljno vojnika, a još su k tome bile bez potrebne opreme. Hitler je podcijenio Sovjete.

- Na periferiji Moskve, Crvena armija je zaustavila njemačko napredovanje i otjerala ih nazad. Vojnici Wehrmachta, u ljetnoj odjeći, strašno su patili. Njemački generali su u međuvremenu “doživljavali srčane udare i razbolijevali se. Bila je to za Nijemce katastrofalna situacija - kazao je Sir Ričard J Evans.

Oko 650 kilometara zapadno od fronta u istočnoj Poljskoj, "Firer" je poput Putina u februaru ove godine očekivao da će neprijatelj brzo pasti pred mehaniziranim napadom. Kad se pokazalo da nije tako, posmjenjivao je najviše vojne službenike i preuzeo lično kontrolu.

- Kako je rat trajao i katastrofe su se gomilale, Hitler je postajao sve nepredvidljiviji i drskiji. On je zapravo bio užasan vojni strateg. Mislio je da kad stvari idu dobro, treba napadati što je više moguće, a ako krene po zlu jednostavno se odupireš do posljednjeg čovjeka ili braniš sve, do zadnjeg centimetra - dodao je Evans.

Ruska vojna modernizacija se pokazala šupljom i opterećenom korupcijom, dok su oružane snage ostale vezane za taktiku iz sovjetskog doba gdje se naređenja s vrha izvršavaju doslovno, bez imalo inicijative ili povratnih informacija sa samog terena. Putinov način upravljanja vojskom samo potencira te nedostatke, zaključuje The Telegraph.