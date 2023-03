Vojni analitičar za "Avaz": Putin priprema izlaznu strategiju iz rata

Istanbulski pregovori i najava Rusije da će drastično smanjiti borbene operacije oko Kijeva i Černihiva vratili su nadu u to da agresija na Ukrajinu neće još dugo potrajati.

Državni vrh

- Nakon što mu je propao glavni plan - da brzo svrgne državni vrh i tako zavlada Ukrajinom - Putinu se izjalovio i rezervni, da Ukrajinom zavlada osvajanjem ključnih gradova - kaže za „Avaz“ vojni analitičar Antonio Prlenda.

On dodaje da Rusija nije očekivala lavovski i organiziran otpor ukrajinske vojske.

- Najavama da će smanjiti vojne aktivnosti oko Kijeva i još nekih gradova te da su mu cilj operacije Donjeck i Lugansk, Putin zapravo priprema domaću javnost na ishod rata koji bi za njega bio kakav-takav uspjeh. Nazire se njegova izlazna strategija iz ovog sukoba. U pregovorima nudi manje razaranja, ali nastavlja s vojnim pritiskom upravo radi što jače pozicije u pregovorima. To ne znači da će on prestati s raketiranjima velikih gradova. Nastavit će gađati i skladišta na zapadu Ukrajine, a do posljednjeg trenutka neće odustati ni od Mariupolja, koji je potpuno devastiran - kaže Prlenda.