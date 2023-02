Mišel poručio ruskim vojnicima: Ako ne želite biti zločinci, bacite oružje

Peti paket

Neće biti posljednje sankcije

Predsjednica Komisije Ursula fon der Lejen (von der Leyen) potvrdila je u svom istupu da peti paket sankcija sigurno neće biti posljednji u kojem će EU i dalje zaoštravati mjere protiv Rusije.

Ona je upozorila ruske vlasti da će odgovorni za ratne zločine morati pred sud.

- Svi smo vidjeli uznemirujuće slike iz Buče. To je ono što se događa kada Putinovi vojnici okupiraju ukrajinski teritorij i to nazivaju oslobođenjem. Ja to zovem ratnim zločinima i ruske vlasti morat će za to odgovarati - rekla je Fon der Lejen.