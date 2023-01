Boris Džonson: Biološki muškarci ne bi trebali učestvovati u ženskim sportovima

Transrodne žene ne bi se trebale natjecati u ženskim sportskim disciplinama, rekao je britanski premijer Boris Džonson (Johnson) na konferenciji za medije u srijedu.

- Mislim da se biološki muškarci ne bi trebali natjecati u ženskim sportskim događajima. Možda je to kontroverzna stvar za kazati, ali čini mi se da je to razumno. Također, mislim da bi žene trebale imati prostore - bilo da se radi o bolnicama, zatvoru ili svlačionicama - koji su posvećeni ženama. To je moje razmišljanje o ovom pitanju. Ako me to dovodi u sukob s nekima, onda ga moramo riješiti - rekao je Džonson.