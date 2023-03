Kuleba uoči sastanka NATO saveza: Pomozite nam da spriječimo širenje rata

- Moj dnevni red je jednostavan i ima samo tri stavke: to je oružje, oružje i oružje - rekao je Dmitro Kuleba u Briselu, gdje se sastaju danas ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba je uoči sastanka NATO saveza izjavio da je potrebno obezbijediti više oružja Ukrajini kako bi ukrajinska vojska osigurala da se rat ne proširi dalje, javlja The Guardian.

- Uvjereni smo da je najbolji način da se sada pomogne Ukrajini pružanje svega što je potrebno da obuzdamo (Vladimira) Putina i porazimo rusku vojsku unutar teritorije Ukrajine kako se rat ne bi širio dalje. Pozivam sve saveznike da ostave po strani svoja oklijevanja i nevoljkost da Ukrajini obezbijede sve što joj je potrebno. Jer, koliko god to čudno zvučalo, danas oružje služi cilju mira. Mislim da je dogovor koji Ukrajina nudi pošten. Vi nam dajete oružje, mi žrtvujemo svoje živote, a rat ostaje unutar Ukrajine. To je to - izjavio je u obraćanju novinarima ministar vanjskih poslova Ukrajine.

Kuleba je također rekao da će njegova zemlja nastaviti da insistira na potpunom embargu na naftu i gas Rusiji, na uklanjanju svih ruskih banaka iz SWIFT sistema i na zatvaranju svih luka za ruska plovila i rusku robu sa minimalnim brojem izuzetaka iz humanitarnih razloga.