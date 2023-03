Kuleba: Pozivam NATO i EU da hitno pruže podršku u oružju Ukrajini

Potreba za oružjem

Osvrnuo se na potrebu za oružjem.

- Euro-atlantska sigurnost je nedjeljiva. Zbog toga, dok se mi u Ukrajini borimo protiv ruskih vojnika i tenkova, ne branimo samo sebe, nego sigurnost svih NATO članica - rekao je Kuleba.

Smatra da, ako bi Ukrajina imala dovoljnu podršku u municiji, predsjednik Rusije Vladimir Putin ne bi imao snage testirat član 5. NATO-a.

- Sretan sam što su saveznici shvatili da se pored Ukrajine borimo i za njih i izjava zemalja Istočnog krila NATO-a za povećanjem podrške u municiji Ukrajini - rekao je Kuleba.

Tvrdi kako se trenutno ruske jedinice ponovo raspoređuju na sjeveru i sjeveroistoku Ukrajine.

- U Donbasu je rat na vratima. Trenutno se nije došlo do generalnog rata, ali svakog dana dolazi do sukoba, i doći će i do više - rekao je Kuleba.

NATO saveznicima je poručio da ih rat u Donbasu treba posjetiti na Drugi svjetski rat.

- Ovo neće biti lokalna vojna ofanziva. Zbog toga je bitno da naši saveznici brzo djeluju, a ne da govore kako razmišljaju da nam pošalju podršku. Ili nam sad pomozite, kad kažem sad mislim na dane, ili će vaša pomoć biti zakašnjela. Kašnjenje pomoći će uzrokovati smrt mnogih civila - rekao je Kuleba.