Pink Floyd objavio novu pjesmu nakon 28 godina, inspiracija je Ukrajina i ukrajinski pjevač

Članovi legendarne grupe "Pink Floyd", zgroženi ruskom invazijom na Ukrajinu i inspirisani frontmenom "BoomBoxa" Andrijem Žlivnjukom, snimili su novu pjesmu nakon 28-godišnje pauze, javlja BBC.

Navodi se da će sva zarada od novog singla biti namijenjena za humanitarnu pomoć Ukrajini. Legendarni Pink Floyd se vratio u penziju, a sve je bila ideja gitariste i pjevača Dejvida Gilmora.



Inače, Gilmor je nastupio uživo s BoomBoxom 2015. godine, na dobrotvornoj svirci u Londonu za Bjelorusko slobodno kazalište. Frontmen te grupe Andrij Žlivnjuk je krajem februara napustio Boomboxovu američku turneju i otišao u rat boriti se protiv ruske invazije.

Gilmor je na svom Instagramu pronašao snimku pjevača u vojnoj uniformi, s puškom prebačenom preko ramena, kako stoji ispred kijevske katedrale Svete Sofije i pjeva "Oh, the Red Viburnum in the Meadow", protestnu pjesmu iz 1914., čiji stihovi govore o puškarima koji su se borili u Prvom svjetskom ratu i u ukrajinskom ratu za nezavisnost.