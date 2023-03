Prva dama Ukrajine otkrila kada je supruga vidjela posljednji put: Sa djecom sam poslana na sigurno, s mužem razgovaram samo telefonom

Sjeća se početka

- Jako se dobro sjećam početka. Bio je to normalan radni dan i veče, djeca su se vraćala iz škole, uobičajeni kućanski poslovi, priprema za sljedeći školski dan. Bili smo napeti. Puno se pričalo o mogućoj invaziji, ali do zadnjeg trenutka bilo je nemoguće povjerovati da će se to dogoditi...u 21. vijeku? U modernom svijetu? Probudila sam se negdje između 4 i 5 ujutro, zbog zveketa. Nisam odmah shvatila se radi o eksploziji. Nisam znala što bi to moglo biti. Moj suprug nije bio u krevetu, ali kad sam se ustala odmah sam ga vidjela, već obučenog, u odijelu kao i obično (to je bio posljednji put da sam ga vidjela u odijelu i bijeloj košulji - od tada je u vojnoj odjeći). "Počelo je". To je sve što je rekao. Ne bih rekla da je bilo panike. Možda prije zbunjenosti. "Šta da radimo s djecom?" "Čekaj, javit ću ti. Za svaki slučaj pokupite osnovne stvari i dokumente", rekao je i napustio kuću - prisjeća se Olena Zelenski tog strašnog dana.

U braku s ukrajinskim predsjednikom ima 9-godišnjeg sina i 17-godišnju kćer, a priznaje da nije bilo potrebe previše objašnjavati djeci što se događa, jer ona sve vide kao i svako dijete u Ukrajini.

- To nije nešto što bi ijedno dijete trebalo vidjeti, ali djeca su iskrena i ne možete od njih ništa sakriti, a najbolja strategija je istina. Puno razgovaramo jer treba reći što te boli i ne držati to u sebi. To jedino pomaže - rekla je ona.

Otkrila je i kako se emotivno nosi s cijelom situacijom, ali i kako održava kontakt sa suprugom.

- Na početku nije bilo vremena za emocije i trebalo se brinuti za djecu, njihovo emocionalno stanje. Zato sam pokušala biti samouvjerena, nasmijana, energična, objašnjavajući im da je potrebno sići u podrum i zbog čega ne smiju upaliti svjetlo. Pokušala sam optimistično odgovoriti na njihovo pitanje: "Kada ćemo vidjeti tatu?", "Uskoro". Tih prvih dana nadala sam se da ćemo možda moći ostati s njim, ali ured predsjednika postao je vojni objekt i mojoj djeci i meni bilo je zabranjeno tamo boraviti. Naređeno nam je da se preselimo na sigurno mjesto — ako je u Ukrajini sada moguće pronaći sigurno mjesto. Od tada s Volodimirom komuniciramo samo telefonom - kazala je ona.