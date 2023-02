Mariupolj bi mogao pasti svaki čas, Rusi preuzeli potpunu kontrolu nad većim dijelom grada

Nastavak borbe

- Ovo mora biti vrlo jasno - njihova je situacija vrlo teška jer su znatno nadjačani. Jako im je teško izdržati. Kada kažu da su napravljeni od čelika, također bismo trebali znati da čelik također ima svoje točke loma, ali se drže u gradu Mariupolju koji ostaje ukrajinski grad - ističe on.

To je na neki način priznao i gradonačelnik Bojčenko govoreći o tome u koliko su teškoj poziciji branitelji Mariupolja.

No premda gradonačelnik Mariupolja pokušava podići moral i ukrajinski borci još uvijek drže dio grada, sasvim je jasno da je strateški iznimno važan lučki grad na jugu Ukrajine pred padom i da bi se taj pad mogao dogoditi vrlo skoro.

Nije potvrđeno

Informaciju o predaji dijela ukrajinskih vojnika potvrdili su i Azov i marinci 36. puka. Učinili su to zajedno komandant ukrajinske pukovnije Azov, potpukovnik Denis Prokopenko i komandant 36. puka, bojnik Serhij Voljne na snimci objavljenoj na Twitteru, a Prokopenko je saborce koji su se predali nazvao dezerterima. No komandanti Azova i marinaca su potvrdili ranije informacije o spajanju njihove dvije jedinice u odbrani grada.

Grad pod najtežim udarima

Ranije spomenuta čeličana Iljič jedna je od posljednjih točaka ukrajinske obrane u Mariupolju. Ogromnu većinu grada kontroliraju ruske snage.



Mariupolj se nalazi na krajnjem jugoistoku Ukrajine i bio je pod gotovo stalnim bombardiranjem od početka ruske invazije. Riječ je o ključnom gradu, jer bi njegovo osvajanje značilo spajanje krimskih snaga sa snagama u Donbasu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je iznio tvrdnju da su u Mariupolju ubijeni deseci tisuća stanovnika, no sve je nemoguće provjeriti, jer je grad pod ruskom blokadom. No satelitske snimke pokazuju golemo uništenje. Pokazuju i to da grad nalikuje urbanim pustošima koje su Rusi prije toga ostavili u Alepu u Siriji i Groznom u Čečeniji.