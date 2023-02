Sulude poruke sa ruske televizije: Moramo ostati u Ukrajini 40 godina, denacifikacija se provodi tako da se glave kotrljaju

"Ovo je sotonizam, scenarij se piše u Londonu, odobrava u Vašingtonu"

Jedan gost tako je ove sedmice izrazio svoje slaganje - ne poricanje - s tvrdnjom američke zamjenice ministrice vanjskih poslova Victorije Nuland da ruski predsjednik Vladimir Putin vrši genocid te da je njegov "evidentni cilj izbrisati ideju bivanja Ukrajincem".

Ja se slažem s Victorijom Nuland, to je genijalno. Ta ideja treba biti izbrisana, od početka do kraja. Ona truje živote slavenskog naroda već 100 godina. Ruskom narodu je rečeno: sad ćete odjednom biti Ukrajinci, iako je samo to ime uvredljivo", objasnio je ovaj gost svoje viđenje rješenja ukrajinskog pitanja.

- Govorim o ukrajinstvu, o ideji bivanja Ukrajincem, o ideji da je jednom od ruskih naroda rečeno da nisu Rusi. Morate mrziti Ruse i boriti se protiv njih. Tu ideju treba potpuno zatrti i za taj posao će trebati puno vremena - zaključio je ovaj gost potpuno ignorirajući historiju ukrajinske državnosti koja seže u 10. stoljeće, kao i višestoljetnu historiju ruskih pokušaja zatiranja ukrajinskog nacionalnog identiteta, kulture i jezika.

U još jednom isječku, odnosno kompilaciji isječaka koje je objavila američka Džulija Dejvis (Julia Davis), niz gostiju na Rosiji 1 iznijeli su isti genocidni stav o tome da Ukrajinci nemaju pravo postojati kao zasebna nacija jer su zapravo Rusi - što je stav koji je i sam Putin više puta izrazio.