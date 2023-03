Bajden: Nećemo tražiti od Ukrajine da se odrekne svog teritorija

Kako se rat nastavlja, želim biti jasan o ciljevima SAD-a u tim naporima, rekao je američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) za The New York Times.

Poslat ćemo još milijarde finansijske pomoći

"Ništa o Ukrajini bez Ukrajine"

Moje načelo tokom cijele ove krize bilo je "Ništa o Ukrajini bez Ukrajine". Neću vršiti pritisak na ukrajinsku vladu, privatno ili javno, da učini bilo kakve teritorijalne ustupke. Bilo bi to pogrešno i protivno dobro ustanovljenim načelima.



Pregovori Ukrajine s Rusijom nisu u zastoju zato što je Ukrajina okrenula leđa diplomatiji. Oni su u zastoju jer Rusija nastavlja voditi rat kako bi preuzela kontrolu nad što većim dijelom Ukrajine. SAD će nastaviti raditi na jačanju Ukrajine i podržavati njezine napore za postizanje pregovaračkog okončanja sukoba.

Ničim izazvana agresija, bombardiranje rodilišta i kulturnih centara, te prisilno raseljavanje miliona ljudi čine rat u Ukrajini dubokim moralnim problemom.

Susreo sam se s ukrajinskim izbjeglicama u Poljskoj, nastavlja Bajden, sa ženama i djecom koji nisu bili sigurni kakvi će biti njihovi životi i hoće li preživjeti njihovi bližnji koji su ostali u Ukrajini.

Niti jedna osoba od savjesti ne bi mogla ostati ravnodušna zbog posljedica ovih užasa.

Stajati uz Ukrajinu u trenutku kad je potrebno nije samo prava stvar. U našem je vitalnom nacionalnom interesu osigurati mirnu i stabilnu Evropu i jasno staviti do znanja da sila ne daje pravo. Ako Rusija ne plati visoku cijenu za svoje postupke, bit će to poruka drugim potencijalnim agresorima da i oni mogu zauzeti teritorij i pokoriti druge zemlje. To će ugroziti opstanak drugih miroljubivih demokratija. A to bi moglo označiti kraj međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima i otvoriti vrata agresiji negdje drugo, s katastrofalnim posljedicama u cijelom svijetu.