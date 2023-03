Ruski oligarsi su sankcionisani kao što je bio Osama bin Laden: Koriste njegov "recept" da se izvuku

Ruski oligarsi, među kojima su neki od najbogatijih ljudi na svijetu, suočili su se sa zamrzavanjem svoje imovine - od superjahti, nekretnina, umjetničkih djela do privatnih aviona.

Zapadne sankcije protiv ruskih oligarha nisu drugačije od onih koje su bile uvedene protiv Osame bin Ladena, rekao je stručnjak. On kaže da vidi kako se među oligarsima razvijaju iste vrste tajne mreže transfera imovine.

Finansijski terorizam

- Havale su sistem koji su Bin Laden i njegove terorističke ćelije koristile kako bi tajno prebacivali novac širom svijeta. To je stari i ranije nepoznat sistem prenosa novca - rekao je Bejh.

Opasnost neregulisanih havala

- Relativna anonimnost sistema i izostanak pravno vođene evidencije čine ga privlačnim mehanizmom za trgovce drogom, oružjem, za one koji izbjegavaju plaćanje poreza, korumpirane zvaničnike i teroriste koji žele da potajno prenose novac - rekao je Sarbanes.

Sankcije protiv Osame bin Ladena

Sankcije su bile usmjerene protiv terorista, uključujući Osamu bin Ladena i članove Al Kaide, zbog pokušaja da uvuku SAD u rat velikih razmjera u muslimanskom svijetu, koji bi srušio postojeći svjetski poredak i uspostavio jedinstvenu islamsku državu.

Američki obavještajci i agencije za sprovođenje zakona nadgledali su Bin Ladena i Al Kaidu tokom 1990-ih, upozoravajući vladine zvaničnike o porastu prijetnje.

Bin Laden je 1996. godine protiv SAD proglasio džihad, vjerski sankcionisani rat, što je dovelo do nasilnih napada na američke interese u inostranstvu. Bin Laden je vjerovao da će napad na SAD ubijediti vladu da se povuče iz muslimanskog svijeta.

Ridel je rekao da je jedina razlika koja postoji između sankcija protiv ruskih oligarha i onih protiv Bin Ladena razlog zbog kojeg su i sankcionisani na prvom mjestu.

- To je tačno ista agencija u vladi koja je uvela obje ove kontrole. To su Kancelarija za kontrolu strane imovine u SAD i Britanski trezor - rekao je on i dodao da ne moraš da budeš kompletan genije - zašto ne bi koristio nešto što je ranije djelovalo? Ovim je mislio na ruske oligarhe koji su iskoristili sistem za tajni prenos novca, kao što je nekada radio Osama bin Laden.