Pronašao majku nakon 20 godina: Shvatili da rade u istoj bolnici

Nakon toga je primio poruku od Holi Šearer (Holly Shearer) (36) koja mu je čestitala rođendan. S obzirom na to da se nisu znali, Šearer mu je pojasnila kako je prije 20 godina donijela "najtežu odluku u svom životu i dala svoju lijepu bebu na usvajanje".

Benjamin je prije nekoliko mjeseci na Facebooku napisao kako pokušava naći biološku majku te da je kontaktirao agencije za usvajanje, pravio DNA testove te da se upisao u registar posvojenih, ali da je to sve bilo bezuspješno.

- Rasplakao sam se. Sve emocije su bile pozitivne. To je bio dan koji sam čekao 20 godina i bilo je nevjerojatno pojmiti da se to zbilja događa - rekao je.

Medijima je ispričala da ga je konačno pronašla na društvenim mrežama, kada je Benjamin imao 18 godina. Priznala je da je bila neodlučna u namjeri da mu se javi: "Toliko toga mu se u to vrijeme događalo u životu... Zadnja stvar koju sam htjela je da ga uznemirim. Tako da sam ga neko vrijeme samo gledala iz daljine."

- Uvijek sam mislila na njega. Posebno za blagdane ili na njegov rođendan, to je uvijek bio vrtlog emocija - izjavila je Holi za Good Morning America.

Susreli su se već sljedećeg dana, a s njima su bile i njihove porodice. Holi je prepričala kako se prvo našla s Angelom i Brajanom te da je Benjamin došao nakon nekoliko minuta.

- Dotaknuo me po ramenu i odmah me preplavila radost. Pet minuta smo se grlili i plakali, nisam mogla vjerovati da se to događa - ističe.

U razgovoru su shvatili da zapravo nisi bili toliko fizički udaljeni jedno od drugog. Naime, Holi je zaposlena u bolnici u Salt Lejk Sitiju (Lake Cityju), a u toj bolnici je Benjamin volontirao protekle dvije godine.

- Svakog dana bih prolazila pored odjela na kojem je volontirao. Parkirali smo u istoj garaži, možda i na istom katu, nisam imala pojma da smo zapravo tako blizu - rekla je Holi, navodi Good Morning America.