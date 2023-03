Ađius odlazi i mijenja se Vijeće: Presuda Stanišiću i Simatoviću za godinu dana

Usljed odlaska Karmela Ađiusa (Carmel Agius) sa funkcije predsjednika Mehanizma za krivične sudove (MMKS) doći će do promjene Žalbenog vijeća kojim predsjedava u predmetu Jovice Stanišića i Franka Simatovića, rečeno je na današnjoj statusnoj konferenciji.

Stanišićevi zdravstveni problemi

Nakon što je Ađius upitao Stanišića ima li pitanja u vezi sa svojim pritvorom, svojim zdravljem ili nečim drugim, Stanišićev branilac Vejn Jordaš (Wayne Jordash) je kazao kako bi iznio par komentara u vezi sa zdravstvenim pitanjima njegovog branjenika, te zamolio da se pređe u poluzatvorenu sjednicu.

Prije nego je suđenje zatvoreno za javnost, Jordaš je rekao kako je Stanišić bio iznenađen kada je čuo da se presuda u ovom predmetu ne očekuje prije juna iduće godine.

- Kao što ste svjesni, to ovaj postupak uvodi u 20. godinu, što naravno ima uticaja na mentalno zdravlje osuđenika ili bilo koga drugog. Dvadesetogodišnje suđenje čak i u historiji međunarodnog krivičnog prava je nešto bez presedana. Ovo je posebno zabrinjavajuće jer, kao što časni sud zna, Stanišić nije dobrog zdravlja - kazao je on.

Jordaš je dodao kako je to posebno zabrinjavajuće s obzirom da su Stanišićevi fizički problemi u vezi sa mentalnim stanjem, te da je 20 godina i za zdravu osobu opterećujuće za zdravlje.

- Ovo spominjem jer bih zamolio Sud da ovo uzme u obzir kada bude odlučivao o donošenju presude u ovom predmetu. Ukoliko Stanišić u žalbenoj fazi bude oslobođen, a jasno mi je da je to reći u ovom trenutku na nivou špekulacije – u svakom slučaju ako bude oslobođen to je jako dugo vrijeme koje je proveo u pritvoru i podnosio veoma naporan postupak - kazao je on.