Bajdenov savjetnik za zdravstvo Fauči najavio penzionisanje

Entoni Fauči (Anthony Fauci), glavni zdravstveni savjetnik Bijele kuće, potvrdio je danas da će se penzionisati do kraja prvog mandata predsjednika Džoa Bajdena (Joe Biden), ali i rekao da bi do penzionisanja moglo doći i puno ranije od toga.

- Nisam najavio svoje penzionisanje, no moglo bi se to dogoditi bilo kad od ovog trenutka do tad - rekao je Fauči u telefonskom intervjuu Reutersu. "Ne znam još."

Fauči (81) je krajem novembra 2021. rekao Reutersu da "ni približno ne razmišlja" o penziji.

Direktor je Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti (NIAID) od 1984., a 2020. postao je zaštitno lice napora američke vlade da suzbije pandemiju koronavirusa.

Čak i kad napusti vladinu službu, Fauči je rekao da nema namjeru potpuno se penzionisati. "Nastavit ću raditi jer i dalje imam puno energije i strasti po pitanju javnog zdravlja i globalnog javnog zdravlja."