Muškarca "progutao" vir u bazenu, na mjestu preminuo

Bilo je pitanje sekundi

Snimak tragičnog incidenta - koji je Fox News Digital pogledao - prikazuje rupu koja brzo vuče vodu unutra dok su plivači pokušavali da pobjegnu iznenadnoj zamci. Kimhijevo tijelo pronađeno je nekoliko sati nakon što su vatrogasci završiloipotragu, prema lokalnim izvještajima u Izraelu. Policija još nije otkrila uzrok smrti.

U izjavi prevedenoj sa hebrejskog na engleski i dostavljenoj Fox News Digitalu, izraelska policija je rekla:

- Na kraju operativnih pretraga, policija, vatrogasna i spasilačka služba i komanda fronta IDF-a locirali su nestalog muškarca, 30-godišnjeg stanovnik Tel Aviva, koji je nažalost preminuo - navodi se u saopćenju.

Aviv Bublil, spasilac koji je radila na zabavi pored bazena, rekla je za izraelsku novinsku stranicu Ynet da je to sve desilo oko 14:00 sati, kada se u bazenu pojavio "vorteks". Ona je rekla da je vrištala i govorila ljudima da izađu iz bazena, ali su ostali. Bublil je dodala da su plivači možda mislili da je u pitanju igra (možda ne shvatajući da su u opasnosti).

- Nekoliko sekundi kasnije tlo se samo spustilo, nešto što je izgledalo kao džinovski vir. Vidjela sam dvije osobe... dvije osobe su nestale. Jedan kojeg nismo mogli locirati, a jedan se mogao vidjeti među ruševinama odozgo. Moj prvi instinkt je bio da pokušam da uđem unutra... ali nije bilo mogućnosti da uđem unutra. Zato su pozvali spasilačku službu - rekla je Bublil.

Nastavila je:

- Bilo je to pitanje sekundi. To nije nešto što izgleda obično, zato sam shvatila da je to neka vrsta neobičnog događaja koji inače ne viđam u bazenima.