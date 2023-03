Na današnji dan rođen Mik Džeger, frontmen benda "The Rolling Stones"

Frontmen The Rolling Stonesa i rock legenda Mik Džeger (Mick Jagger) danas je navršio 79. godina. Posljednjih pet desetljeća proveo je na pozornici, a njegova karijera nije ni na trenutak usporila, a čini se da niti neće.

Rođen je u skromnoj obitelji u engleskom Kentu 1943. godine. Njegov otac bio je učitelj, kao i njegov djed, pa se očekivalo da će i Mick nastaviti njihovim stopama. No od stroge majke pobjegao je što je prije mogao - a onda naletio na bivšeg kolegu i prijatelja Keitha Richardsa na Poslovnoj školi za ekonomiju u Londonu.

I tako je sve krenulo.

Prijatelji su se 1961. preselili u zajednički stan u Londonu i formirali bend The Glimmer Twins. Džeger je napustio studij i pridružio se bendu koji je na posljetku dobio naziv "The Rolling Stones". Njihovi nastupi ubrzo su podigli Džegera i Rolling Stonese na vrhove top ljestvica, a onda su krenuli u osvajanje Amerike gdje je njihov blues i rock ritam naišao na golemu publiku.

Već 70-ih imali su pozamašnu bazu obožavatelja. To je bilo zlatno doba Rolling Stonesa, no sve do danas održali su reputaciju jednog od najvećeg rock benda na svijetu.

Osim što ga prati reputacija vrhunskog muzičara, Mick je zaradio i reputaciju dobrog ljubavnika: jednom prilikom priznao da je spavao s više od 4.000 žena.

Posljednje dijete, sina Deveraux Octaviana Basila, dobio je u 74. godini s 43 godine mlađom balerinom Melanie Hamrick.