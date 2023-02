Šta se promijenilo godinu dana nakon povratka Talibana?

Govoreći u ime Talibana u to vrijeme, Zabihulah Mudžahid (Zabihullah) je dao niz obećanja za novu vladu.

Ograničenja za žene

Obrazovanje za djevojčice

Učešće žena u radnoj snazi

Smeđi šalovi i crni ogrtači

Kada se stigne u međunarodnu zračnu luku Kabul, prvo što se primijeti su žene, odjevene u smeđe šalove i crne ogrtače, koje udaraju pečate u putovnice. Zračna luka, koja je prije godinu dana bila poprište panike mase ljudi koji su očajnički željeli pobjeći, sada je mnogo tiša i čišća. Redovi bijelih talibanskih zastava vijore se na ljetnom povjetarcu, reklamni panoi starih poznatih lica su prefarbani, piše BBC.

Što se nalazi iza ulaza u zemlju koja je preokrenuta naglavačke brzim talibanskim preuzimanjem vlasti?

Poruke su, u najmanju ruku, zapanjujuće.

- Žele da svoj posao prepustim bratu - piše jedna žena na platformi za razmjenu poruka.

- Zaslužili smo naše položaje svojim iskustvom i obrazovanjem, ako to prihvatimo, to znači da smo izdale same sebe - izjavljuje druga žena.

Ženama koje su u radile u Ministarstvu financija, prošloga je kolovoza naređeno da odu kući. Talibanski su im dužnosnici tada rekli: "Pošaljite životopise svojih muških rođaka koji se mogu prijaviti za vaš posao".

Sada su osnovale grupu od 60-ak članova.

- Ovo je moj posao. Marljivo sam i teško radila više od 17 godina da dobijem ovaj posao i završim magisterij. Sada smo se vratile na nulu - kazala je žena koja je u strahu tražila da joj se sakrije identitet.