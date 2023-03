Putin objavio pripajanje ukrajinskih regija: Rusija ima četiri nove regije, zauvijek

Novi svjetski poredak

- Milioni ljudi u tim regijama su odlučili, te historijske osjećaje pripadnosti nitko ne može zanijekati. Sovjetski savez više ne postoji, to je povijest i to Rusiji više ne treba. Ali to nema ni veze, jer milijuni ljudi povezani su s Rusijom i vraćaju se svojoj istinskoj povijesnoj domovini. Niz godina ljude u Donbasu su ubijali, mučili. Kod njih su htjeli izazvati mržnju prema Rusiji, zastrašivali su ih. No, ljudi Donbasa, Hersona i Zaporižja su odlučili. Oni sada postaju naši državljani i to zauvijek - rekao je Putin.

Predsjednik Rusije je potom ponovio svoje radikalne stavove.

- Zapad želi uništiti Rusiju, zemlju punu prirodnih bogatstava. Zapad želi uspostaviti novi svjetski poredak i opljačkati cijeli svijet. Zato su tako agresivni protiv naše neovisne države. Branit ćemo te regije svim oružjem na raspolaganju. Ponovo ćemo ih izgraditi i podići razinu sigurnosti, narod će osjećati podršku cijele Rusije, naše velike domovine - rekao je Putin.

Podsjetimo, međunarodna zajednica je referendume u ovim regijama ocijenila farsom.