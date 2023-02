Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu: Svako od nas ima 1-2 posto neandertalca u sebi

Otkriva ono što se smatralo nemogućim

Genetski materijal davno preminulih ne samo da se već odavno raspao, nego je i zagađen bakterijama i mikroorganizmima koji su nastali na ostacima. Tako se činilo: jer 1984. je Pabu i njegovim saradnicima uspjelo kloniranjem rekonstruirati DNK jedne egipatske mumije, a 1997. im je uspio zaista spektakularni pothvat: rekonstrukcija genetskog materijala jednog neandertalca i na tomu su radili decenijama - tek 2014. su mogli zaključiti to istraživanje.

- Kad sam početkom osamdesetih tražiti DNK u kostima izumrlih živih bića, mnogi stručnjaci su čitavo to istraživanje smatrali prilično suludim - rekao je.

Zapravo je na sveučilištu Uppsala studirao egiptologiju i medicinu i već to ga je navelo pokušati otkriti genetski materijal drevnih egipatskih mumija. Ali to se činilo nemoguće.

Ovogodišnja Nobelova nagrada za medicinu odlazi u Lajpcig (Leipzig) gdje istražuje švedski paleogenetičar Svante Pabo. Zasluga je neosporna: on je i započeo čitavu tu nauku, piše Deutsche Welle .

Genetski materijal

Time se zapravo može reći kako je on i osnovao znanost paleogenetike (op.a. dio genetike koja istražuje sačuvani genetički materijal), a iako više nije jedini koji istražuje u tom području i on i njegovi saradnici redovito objavljuju spektakularna otkrića: tako je "usput" otkrio kako ostaci kostiju u pećini Denisova u Altajskom gorju na zapadu Sibira pripadaju vrsti pračovjeka koji do tada nije bio poznat.

Kod neandertalca je utvrdio kako je njegov genetski materijal bitno drugačiji od današnjeg čovjeka - ali ne sasvim. Kako se čini, susret neandertalaca s pračovjekom se dogodio prije nekih 50.000 godina kad je homo sapiens napustio Afriku i krenuo naseljavati Evropu i Aziju i njegov zaključak jest.

- Svako od nas ima od 1 do 2 posto neandertalca u sebi - rekao je.

I to je za njega ključno pitanje.