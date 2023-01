Satelitski snimak požara na Krimskom mostu

Strašan požar buknuo je jučer na Krimskom mostu, nakon čega je uslijedio niz reakcija kako iz Ukrajine, tako i iz Rusije. Sada su se pojavili i satelitski snimci.

Bezbjednosni i odbrambeni analitičar, profesor Majkl Klark (Michael Clarke), jutros je govorio za Sky News s jednim od svojih redovnih ažuriranja.

Komentarišući napad na most u Kerču, on kaže da iza toga vjerovatno stoji Ukrajina.

- Bio bih zapanjen da je to bilo neko drugi. Nije bila nesreća – takav most se ne gubi u nesreći. Ako je to bila neka vrsta slučajne eksplozije kamiona, onda je most bio izuzetno loše projektovan i veoma loše izgrađen, jer su mostovi dizajnirani da podnesu takve stvari - rekao je.