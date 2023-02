Zastupnici u EU parlamentu upozorili: Ako ne ubrzamo pristupni proces, zapadni Balkan ćemo prepustiti Rusiji i Kini

Vjerodostojnost procesa

Mađarska zastupnica, Katalina Čeh, istakla je da je krajnje vrijeme da se pitanje oko pristupa zemalja zapadnog Balkana u EU riješi.

- Komisija mora pokazati vjerodostojnost procesa i reći zašto je to važno. To je strateška zona i politički bitna kao i Rusiji. Oni će iskoristiti geopolitičke mogućnosti i to je za nas rizik. Nisu vjerodostojni partneri, tu ima isto tako mnogo korupcije. Želimo im pokazati da smo mi jedini vjerodostojan partner i da ojačamo okvir vladavine prava i demokratije. Bez lažnih obećanja i odgoda, to je strateški interes. Krenimo na djela - poručila je.