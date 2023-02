Bregu: Sporazumom o slobodi kretanja sa ličnom kartom ruši se posljednji preostali "vizni zid" u regionu

- Danas s ponosom pokazujemo da sveobuhvatna regionalna saradnja i zajedničko regionalno tržište donose rezultate. Region je usaglasio tri glavna sporazuma o mobilnosti koja je koordiniralo Vijeće za regionalnu saradnju a čiji uticaj će se kroz njihovu provedbu veoma brzo vidjeti na terenu, isto kao što je to bio slučaj a zelenim koridorima i regionalnim sporazumom o smanjenju cijena rominga - rekla je na sastanku generalna sekretarka Majlinda Bregu.

Ministri vanjskih poslova Zapadnog Balkana odobrili su tri regionalna sporazuma, i to o slobodi kretanja sa ličnom kartom, o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore dentalne medicine i arhitekte na ministarskom sastanku Zapadnog Balkana i Evropske unije koji je danas u okviru Berlinskog procesa organizovala vlada Njemačke u glavnom gradu ove zemlje.

Postizanje rezultata

- Vijeće za regionalnu saradnju je glavni partner regionalnih pregovora i glavna snaga Berlinskog procesa. Generalna sekretarko Bregu, želim Vam se lično zahvaliti na svemu što ste uspjeli uraditi u okviru regionalne saradnje sa ovom organizacijom. Mnogo posla je i dalje pred nama, ali je nevjerovatno ono što je do sada odrađeno i na tome Vam mnogo hvala - rekla je ministrica vanjskih poslova Njemačke Analena Berbok (Annalena Baerbock).

Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju je rekla kako se radujee konkretnom primjeru povratka vizionarskog i pionirskog Berlinskog procesa.

- Ovaj je proces je bio od suštinske važnosti za postizanje rezultata u oblasti povezanosti, mladih, zelene agende, zajedničkog regionalnog tržišta, integracije Roma, sigurnosti, kao i brojnih drugih programa u našem regionu i Vijeće za regionalnu saradnju je imalo važnu ulogu u njegovim brojnim rezultatima - rekla je.

Podaci koje smo veoma pažljivo prikupljali i koji su se ticali stotina kamiona koji su koristili zelene koridore za dostavljanje prijeko potrebne hrane i lijekova, kao i povećanja saobraćaja u romingu od nekoliko stotina procenata zahvaljujući ukidanju troškova rominga sada će se odnositi i na veću mobilnost radne snage u regionu, nove profesionalne i akademske mogućnosti, kao i ukinute troškove dugih i skupih postupaka priznavanja kvalifikacija koji su predstavljali administrativno opterećenje.

- Kretanje sa ličnom kartom na Zapadnom Balkanu je glavni današnji sporazum. Trebale su nam skoro dvije godine intenzivnih pregovora da danas ovdje dođemo do usaglašene verzije dokumenta. Ali, kad se hoće, sve se može. Ovim sporazumom ruši se posljednji preostali "vizni zid" u regionu. Znam da bezvizni režim u regionu nije isto što i bezvizni režim sa Evropskom unijom. Međutim, u stvarnoj postavci stvari on predstavlja perjanicu našeg regiona kao jedinstvenog tržišta. Nacionalne politike ostaju presudne za svakoga, ali mogu imati i važnu ulogu u efikasnijem provođenju regionalnih inicijativa. Cilj svega toga je regionalna povezanost i zajedništvo. Regionalna i multilateralna saradnja i solidarnost dolaze do izražaja u vrijeme krize - rekla je Bregu.