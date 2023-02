Nezapamćeni skandal: Putinovi špijuni hakovali telefon bivše premijerke Liz Tras

Telefon Liz Tras (Truss), doskorašnje premijerke Velike Britanije , navodno su hakovali ruski agenti koji rade za Vladimira Putina i time dobili pristup strogo povjerljivim informacijama, tvrde izvori, piše britanski The Sun .

Podrazumijeva se da su poruke koje su dospjele u ruske ruke uključivale razgovore o Ukrajini sa stranim zvaničnicima. Među njima su bili i detalji o isporukama oružja u tu zemlju.

Poruke su također uključivale i razgovore između Tras i bivšeg kancelara Кvasija Кvartenga. Bezbjednosni izvori rekli su za The Mail on Sunday da je preuzeto do godinu dana poruka. Vjeruje se da je incident razlog zašto je bivša premijerka promijenila broj mobilnog prije nego što je ušla u Downing Street, broj 10.