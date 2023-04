Šta bi se moglo dogoditi na energetskom nivou kada bismo svi prešli na električne automobile?

Iz Bloomberga očekuju prilično brzu evoluciju sektora tokom sljedeća dva desetljeća i razmatraju dvije glavne mogućnosti, jednu u kojoj je usvajanje progresivnije u kojoj će do 2040. električni činiti 75 posto automobila i drugu bržu u kojoj će EV-ovi gotovo potpuno pokriti tržište do ranih 2030-ih.

U prvom scenariju do 2040. bilo bi 730 miliona električnih automobila, što bi značilo povećanje potražnje za energijom za 7 posto. U drugom bi se brojka popela na milijardu, a potražnja do 9 posto. No, kako nisu sva vozila automobili, dodajući kamione, autobuse, motocikle itd., postoci bi bili (u oba slučaja) između 11 i 15 posto.