Neočekivan blagoslov za evropski energetski sistem i glavobolja za Vladimira Putina

Neuobičajeno topao kraj mjeseca dočekao je veći dio Evrope. U Parizu je u četvrtak izmjereno 25 stepeni, a mnogo topli od normale su i veći gradovi od Londona do Madrida.

Odgoda zimskih vremenskih uslova došle su kao blagoslov za energetski sistem iz Evrope, čije zalihe struje i plina iz Rusije su smanjenje, a uz to nekoliko zemalja pati od nuklearne proizvodnje koja je niža od normalne. Neubičajeno topla jesen znači i glavobolju za ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji energiju i plin koristi kao oružje protiv Evrope koja je uvela sankcije zbog invazije na Ukrajinu.





- I dalje se prognoziraju temperature više od normalnih za kontinent u ovo doba godine - naveli su meteorolozi iz "Maxar Technologies".

"Meteo France", francuska nacionalna meteorološka služba, prognozirala je da će zemlja u prosjeku ostati toplija od normale sve do decembra.



U Londonu je izmjereno 20 stepeni, a u Madridu je temperatura išla i do 26 stepeni. Zbog tople jeseni je cijena prirodnog plina pala ispod 100 eura po megavatsatu i to je prvi put još od juna. No, Graham Fridman (Freedman), analitičar u konzultantskoj kompaniji Wood McKenzie ističe kako će ipak pravi test za Evropu i njene zalihe stići s hladnijim vremenom, prenosi Bloomberg