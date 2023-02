U selu Przevodov na poljskoj strani poljsko-ukrajinske granice u poslijepodnevnim satima došlo je do eksplozije, a prema prvim informacijama dvije osobe su smrtno stradale.

Neki poljski mediji objavili su da je do eksplozije došlo nakon pada projektila. Ta vijest nije službeno potvrđena. No The Washington Post je objavio, pozivajući se na visoke američke dužnosnike, kako se radi o ruskim raketama.