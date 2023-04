Bajden sazvao hitan sastanak lidera G7 zbog eksplozije u Poljskoj: "Moguće je da ti projektili nisu ispaljeni iz Rusije"

Bajden se obratio novinarima, rekavši kako prve informacije govore da je moguće da projektili koji su pali u Poljskoj nisu ispaljeni iz Rusije.

- Ne želim ništa definitivno reći dok god se ne obavi potpuna istraga. No, zbog putanje projektila malo je vjerojatno da su ispaljeni iz Rusije. Međutim, vidjet ćemo što će istraga sve donijeti. Iako su prve informacije govorile da je Rusija povezana s tim, preliminarna istraživanja to osporavaju. No, isto tako, Rusija svojim djelovanjem i dalje pogoršava situaciju u Ukrajini - rekao je Bajden u obraćanju uživo na CNN-u.