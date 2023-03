Sin Melanije i Donalda Trampa je mini verzija svog oca

Prvi dječak

Zna šta želi

Melanija je ranije rekla da je Baronu dala nadimak "Mali Donald" zbog njegove ličnosti.



- On je veoma snažan, veoma poseban, pametan dječak. On je nezavisan i samouvjeren i tačno zna šta želi. Ponekad ga zovem Mali Donald. On je mješavina nas u fizičkom izgledu, ali zbog njegove ličnosti ga zovem Malim Donaldom - rekla je Melanija, a prenosi "Redbookmag".