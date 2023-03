Lavrov o incidentu u švedskom WC-u: To je nehumano

- Ono što sam doživio prošle godine u Švedskoj, tokom sastanka OECD-a (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj)… Oprostite na detaljima, ali kad sam pitao gdje je toalet, pokazali su mi na vrata na kojima je pisalo – WC - rekao je on, prenosi Jutarnji.hr.

- Pitao sam da li je to ženski ili muški toalet, a oni su mi odgovorili: nama je to sve zajedničko! Nisam mogao vjerovati, ali baš tako je bilo. Ma nemate pojma koliko je to nehumano, zajednički toaleti, jednostavno nehumano - ispričao je zgroženi Lavrov.

Njegove izjave izazvale su pravu lavinu podsmjeha među korisnicima Twittera. Jedan je sarkastično napisao "kako je ono što je Lavrov doživio u Švedskoj zbilja nehumano i puno strašnije od ubijanja nedužnih civila u Ukrajini".

A u komentarima nije nedostajalo ni fotografija "egzotičnog" dizajna toaleta iz same Rusije.