Ministarstvo odbrane Turske: Grčki avioni pokušali presresti NATO let, turske zračne snage odgovorile

Ministarstvo odbrane Republike Turske saopćilo je da su turske zračne snage adekvatno odgovorile na pokušaj grčkih aviona da spriječe letove NATO-a u Egejskoj regiji, javlja Anadlija.



U saopćenju se navodi da su u skladu s planiranom misijom “NATO NEXUS ACE Ege“ turski i NATO avioni jučer izvršili let u kojem je učestvovalo 14 aviona F-16, HIK, tanker KC-135 i CASA spasilačka letjelica iz kontingenta Turskih zračnih snaga te NATO avion E3-A AWACS.

Također se navodi da je za tu misiju 24 sata unaprijed izdata Naredba o zračnoj misiji (ATO) te su potrebne informacije proslijeđene saveznicima u NATO-u.

- Grčki avioni su još jednom pokušali spriječiti let NATO-a, naše zračne snage su adekvatno odgovorile. Dok je formacija u paketu provodila svoj let u međunarodnom zračnom prostoru Egejske regije, avioni F-16 su poletjeli iz pet različitih zračnih baza koje pripadaju Grčkoj te su ometali let naših aviona postavljanjem radarskih smetnji. Unatoč naporima grčkih aviona da spriječe misiju NATO-a, naši avioni su u paketu nastavili letjeti za uspješan završetak misije. Naši avioni F-16, koji su poletjeli iz Dalamana i Akhisara, također su djelovali kao presretači i odgovorili na poteze grčkih letjelica. Naši avioni uspješno su završili NATO misiju 'NEXUS ACE' i sigurno se vratili u baze - navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane Turske.