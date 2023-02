Medvedev odgovorio Britancima: Idite konačno s Falklanda i vratite ih Argentincima

Nema pregovora

- Rusija bi to iskoristila da se pregrupira, ojača svoje snage. Ne može biti pravih mirovnih pregovora dok se ruske snage ne povuku s okupiranih teritorija Ukrajine. Naša kolektivna odlučnost je neupitna. Podržavamo Ukrajinu i nastavit ćemo to činiti. To je prvo i osnovno, jer sigurnost Ukrajine je naša sigurnost - poručio je Sunak.

Medvedev je odgovorio britanskom premijeru putem svog Telegram kanala.

- Svi britanski političari su rijetki licemjeri. Mladi premijer dosad nekarakterističnog prezimena za Veliku Britaniju je rekao da nema pregovora dok Rusija ne povuče svoje trupe iz Ukrajine - napisao je Medvedev.