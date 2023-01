Putin potpisao novi zakon: Za organizovanje sabotaže moguća doživotna kazna

Prvi član "Pomoć u sabotaži" (podsticanje, regrutovanje, naoružavanje, finansiranje radi vršenja sabotaže) predviđa kaznu od osam do 15 godina zatvora sa novčanom kaznom od 300 do 700 hiljada rubalja (od skoro 4 hiljade do skoro 9 hiljada eura). Ako su ova krivična djela počinjena koristeći službeni položaj, počiniocima prijeti kazna od 10 do 20 godina zatvora i novčana kazna od 500.000 do milion rubalja (od 6.300 do skoro 13 hiljada eura). Za organizovanje sabotaže i njeno finansiranje predviđena je zatvorska kazna od 15 do 20 godina, a maksimalna kazna po ovom članu je doživotni zatvor.